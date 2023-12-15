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Маршрутка загорелась на ходу в Челнах

У микроавтобуса № 7 резко повалил дым из-под капота.

В Набережных Челнах маршрутка загорелась на ходу. Пожар возник на остановке «Театр кукол».

Все пассажиры немедленно покинули маршрутку, а на место происшествия прибыли пожарные. К счастью, никто не пострадал.

пожары