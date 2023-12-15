Сотрудники СГБ и таможни изъяли крупные партии наркотиков, ввезенные из Таджикистана и Кыргызстана

Сотрудники СГБ и таможни Ферганской области задержали жителя Ташлакского района, дома у которого обнаружены 27,5 килограммов гашиша и 4 килограмма опия, ввезенные из Таджикистана.
В свою очередь сотрудники Андижанского областного управления СГБ совместно с таможней области в ходе оперативных мероприятий выяснили, что житель Кургантепинского района Андижанской области договорился с жителем Ошской области Кыргызстана о продаже 1,8 килограмма мефедрона за 80 тысяч долларов. Оба преступника задержаны во время передачи запрещенного товара. Дома у нарушителя обнаружили еще 2,7 килограмма мефедрона, ввезенного из Кыргызстана.
Также в Андижанской области был остановлен и досмотрен «Дамас» жителя, в котором найдено 2 800 упаковок регапена и 957 упаковок тропикамида, относящихся к группе сильнодействующих веществ, которые попали в нашу страну из Кыргызстана.
В отношении всех фигурантов возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса, проводятся следственные действия.