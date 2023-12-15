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В Самаре ищут водителя, сбившего подростка на ул. Молодежной 14 декабря

По предварительным данным самарской полиции, нарушитель передвигался на темной иномарке.
Источник: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре объявили в розыск водителя, который устроил ДТП с пострадавшим днем 14 декабря. Неизвестный сбил на улице Молодежной 17-летнего подростка и скрылся.

— Примерно в 17:30 напротив дома № 2 водитель, предположительно, легкового автомобиля темного цвета марки Nissan совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода. Тот переходил проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства по нерегулируемому пешеходному переходу, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Водитель уехал с места ДТП, не оказав помощь пострадавшему. Молодой человек сам обратился в больницу. После обследования ему назначено стационарное лечение.

Всех, кто что-либо знает о личности водители или стал свидетелем ДТП, просят обращаться по телефону: 8-(846)-921−78−78, 8-(927)-606−73−40, 102 или по адресу: г. Самара, ул. Александра Матросова, 153А, кабинет 7.