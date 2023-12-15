В Самаре ищут водителя, сбившего подростка на ул. Молодежной 14 декабря

Всех, кто что-либо знает о личности водители или стал свидетелем ДТП, просят обращаться по телефону: 8-(846)-921−78−78, 8-(927)-606−73−40, 102 или по адресу: г. Самара, ул. Александра Матросова, 153А, кабинет 7.