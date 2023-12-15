В Уфе задержали мужчину, напавшего на улице на трех девушек

УФА, 15 дек — РИА Новости. Правоохранители задержали молодого человека, который в неадекватном состоянии напал на улицах Уфы на трех девушек, сообщило МВД по Башкирии в Telegram-канале.
«Сотрудники полка патрульно-постовой службы управления МВД России по городу Уфе задержали неадекватного гражданина, который подозревается в нанесении телесных повреждений троим жителям города», — говорится в сообщении.
По данным полиции, 14 декабря в дежурную часть отдела полиции № 1 по Уфе поступило сообщение от 25-летней горожанки. Девушка сообщила, что на улице Тухвата Янаби неизвестный ударил ее по лицу. Следующие два сообщения также поступили с этой улицы, от 30-летней уфимки и школьницы.
«На место происшествия незамедлительно были направлены ближайшие наряды наружных служб. При патрулировании стражи порядка заметили мужчину, схожего по описаниям. Он был задержан и доставлен в отдел полиции. 19-летний ранее судимый уфимец находился в неадекватном состоянии», — сообщает МВД по региону.
Пострадавшим выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы, по результат которых будет принято процессуальное решение, добавили в ведомстве.