В Уфе задержали мужчину, напавшего на улице на трех девушек

По данным полиции, 14 декабря в дежурную часть отдела полиции № 1 по Уфе поступило сообщение от 25-летней горожанки. Девушка сообщила, что на улице Тухвата Янаби неизвестный ударил ее по лицу. Следующие два сообщения также поступили с этой улицы, от 30-летней уфимки и школьницы.