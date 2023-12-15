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«Нет живого места»: Алабай напал на ребенка в Алматинской области

13 декабря около 15.00 в поселке Жетиген собака набросилась на ребенка. Родители пострадавшего уверяют, что на мальчике нет живого места, а хозяева пса даже не соизволили извиниться перед ними, передает ИА «NewTimes.kz».

«На ребенке нет живого места, пришлось даже швы накладывать, на руке три шва, на попе четыре. Хозяева данной собаки до сегодняшнего дня даже не разу не спросили о состоянии ребенка, а участковый принял заявление и сказал обращайтесь в суд», — говорится в распространяемой публикации.

Родительница задается вопросом, есть ли справедливость. По ее словам, ее сын после случившегося замкнулся психологически.

На пост отреагировала пресс-служба департамента полиции Алматинской области, по их данным в отношении владельца собаки составлен административный протокол по статье КРКобАП «Нарушение законодательства Республики Казахстан в области ответственного обращения с животными».

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