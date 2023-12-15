«Нет живого места»: Алабай напал на ребенка в Алматинской области

«На ребенке нет живого места, пришлось даже швы накладывать, на руке три шва, на попе четыре. Хозяева данной собаки до сегодняшнего дня даже не разу не спросили о состоянии ребенка, а участковый принял заявление и сказал обращайтесь в суд», — говорится в распространяемой публикации.