«Нет живого места»: Алабай напал на ребенка в Алматинской области

«На ребенке нет живого места, пришлось даже швы накладывать, на руке три шва, на попе четыре. Хозяева данной собаки до сегодняшнего дня даже не разу не спросили о состоянии ребенка, а участковый принял заявление и сказал обращайтесь в суд», — говорится в распространяемой публикации.
Родительница задается вопросом, есть ли справедливость. По ее словам, ее сын после случившегося замкнулся психологически.
На пост отреагировала пресс-служба департамента полиции Алматинской области, по их данным в отношении владельца собаки составлен административный протокол по статье КРКобАП «Нарушение законодательства Республики Казахстан в области ответственного обращения с животными».