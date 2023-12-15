Глава воронежской ГИБДД: брошенные вдоль дорог автомобили будут эвакуированы

— Дорожные службы и коммунальщики работают на пределе своих возможностей, большое уважение вызывает инициативность наших граждан, студентов вузов и других организаций, которые своими силами борются со стихией и помогают. Во избежание ухудшения ситуации и несчастных случаев хочется обратиться к нашим жителям, чтобы воздержались от незапланированных поездок и без необходимости не садились за руль, а также с уважением относились к организации дорожного движения в сложившихся обстоятельствах. Взаимная поддержка и уважение друг к другу всегда выручали нас в сложных ситуациях, — отметила Кристина Малхасян.