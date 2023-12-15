Глава воронежской ГИБДД: брошенные вдоль дорог автомобили будут эвакуированы

Руководитель УГИБДД ГУ МВД по Воронежской области полковник полиции Евгений Шаталов выступил с обращением к жителям региона в связи с непрекращающимся снегопадом. Водителей призвали не оставлять автомобили вдоль дорог: они мешают коммунальным службам убирать снег. Машины, которые будут неправильно припаркованы, эвакуируют. Слова Евгения Шаталова опубликовала пресс-служба облправительства в пятницу, 15 декабря.
Водителям напомнили о недопустимости парковки вторым или третьим рядом. Оставлять машину также нельзя возле остановок общественного транспорта, пешеходных переходов. Инспекторы уделят особое внимание именно этим местам.
— Мы понимаем, что в сложившихся условиях найти парковочные места и разместить свой автомобиль достаточно сложно. Поэтому просим пересесть на общественный транспорт, не бросать свой автомобиль как попало на дороге, служба эвакуации работает. Автомобили нарушителей будут помещены на специализированную стоянку. Надо помочь дорожным службам как можно скорее расчистить улицы от снега.
Заместитель председателя комитета по образованию, науке и молодежной политике Воронежской областной думы Кристина Малхасян также выступила с просьбой поддержать дорожные службы и комбинаты благоустройства после снегопада. Воронежцам рекомендовали по возможности остаться дома и проявить понимание.
— Дорожные службы и коммунальщики работают на пределе своих возможностей, большое уважение вызывает инициативность наших граждан, студентов вузов и других организаций, которые своими силами борются со стихией и помогают. Во избежание ухудшения ситуации и несчастных случаев хочется обратиться к нашим жителям, чтобы воздержались от незапланированных поездок и без необходимости не садились за руль, а также с уважением относились к организации дорожного движения в сложившихся обстоятельствах. Взаимная поддержка и уважение друг к другу всегда выручали нас в сложных ситуациях, — отметила Кристина Малхасян.
Ранее в правительстве Воронежской области сообщили, что снегопады и припаркованные на проезжей части автомобили мешают доставлять продукты в воронежские магазины.
В ряде торговых точек, расположенных на первых этажах многоквартирных домов или во дворах, в последние дни наметился дефицит товаров с малым сроком хранения — до 14 дней.