СК завел дело на самарского студента за поддержку убийцы военкора Татарского

Напомним, теракт, в котором погиб Владлен Татарский, произошел вечером 2 апреля 2023 года в одном из кафе в Санкт-Петербурге. В тот день военкор проводил там лекцию. Во время мероприятия в здании взорвалась статуэтка, которую, как полагают следователи, принесла 26-летняя Дарья Трепова. В результате произошедшего также пострадали более 50 человек.