СК завел дело на самарского студента за поддержку убийцы военкора Татарского

В Самаре студент колледжа стал фигурантом уголовного дела после публикации своего комментария в соцсетях. Дело в том, что молодой человек поддержал Дарью Трепову (внесена в реестр террористов и эксремистов), которую обвиняют в теракте, унесшего жизнь военкора Владлена Татарского.
По предварительным данным, 19-летний самарец оставил комментарий под новостью о предъявлении Треповой обвинения. Он выразил сожаление по этому поводу и заявил, что девушку, наоборот, должны были наградить. В пятницу, 15 декабря 2023 года, стало известно, что следователи возбудили в отношении студента уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ «Публичные призывы, оправдание или пропаганда терроризма».
— По версии следствия, 25 июля 2023 года подозреваемый с персонального аккаунта одного из мессенджеров разместил комментарий, в котором имеется положительная оценка лиц и/или действий, связанных с насилием, опасностью, причинением вреда. Тем самым он совершил публичное оправдание терроризма, — сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.
Молодого человека уже допросили. Он признал свою вину. Сейчас правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства преступления. Отметим, санкции статьи, под которую попал самарский студент, предусматривают наказание в виде штрафа от 300 тысяч до 1 млн рублей или лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.
Напомним, теракт, в котором погиб Владлен Татарский, произошел вечером 2 апреля 2023 года в одном из кафе в Санкт-Петербурге. В тот день военкор проводил там лекцию. Во время мероприятия в здании взорвалась статуэтка, которую, как полагают следователи, принесла 26-летняя Дарья Трепова. В результате произошедшего также пострадали более 50 человек.