ЧС в Жамбылской области: что происходит в регионе

— И пока погодные условия не улучшатся дороги будут закрыты ради вашей же безопасности. Прошу отнестись с пониманием к ограничительным мерам. Каждый час к нам поступают сообщения о застрявших машинах. На трассах стоят более 1000 авто. Более 750 сотрудников полиции круглосуточно несут дежурство, помогая им. Мы перешли на усиленный вариант несения службы, — отметил глава департамента.