ЧС в Жамбылской области: что происходит в регионе

Неблагоприятные погодные условия заставили объявить ЧС в Жамбылской области. Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, 600 человек вернулись домой, 1813 размещены в пунктах обогрева.
Трое доставлены в больницу, их состояние стабильное. Спасено более 5 тысяч человек за 2 дня. Работы по спасению продолжаются, есть экстренная помощь от МЧС.
В Кордайском и Шуском районах работают дополнительно 9 пунктов обогрева на 825 мест, задействовано 171 человек и 76 единиц техники. Линии электропередач восстанавливаются с помощью 23 отрядов и 27 единиц техники. Поезда на участке «Шу-Отар» снова движутся. Ситуация в остальных районах стабильна.
По сообщению МВД РК, автодороги республиканского значения закрыты. Более 750 полицейских на дорогах.
Начальник департамента полиции Жамбылской области Арманбек Баймурзин вновь обратился к водителям.
— И пока погодные условия не улучшатся дороги будут закрыты ради вашей же безопасности. Прошу отнестись с пониманием к ограничительным мерам. Каждый час к нам поступают сообщения о застрявших машинах. На трассах стоят более 1000 авто. Более 750 сотрудников полиции круглосуточно несут дежурство, помогая им. Мы перешли на усиленный вариант несения службы, — отметил глава департамента.
Глава полиции призывает отложить поездки на несколько дней, дождаться улучшения погоды.
Тем временем транспортная полиция Жамбылской области помогла более 500 пассажирам, оказавшимся в заторах из-за плохой погоды, добраться до железнодорожных вокзалов Шу и Тараз для продолжения пути на поезде.
По данным Polisia.kz, над обеспечением безопасности и помощью пассажирам в посадке на поезда работают около 160 полицейских. Это помогло гражданам, включая пожилых, женщин и детей, а также 150 граждан Узбекистана, продолжить путь на поездах, после того как они застряли из-за плохих погодных условий на автотрассах.