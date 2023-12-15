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«В тяжелом состоянии»: врачи рассказали о младенце, которого мать выбросила в пакете в сугроб

Младенец, которого мать выбросила в сугроб, находится в тяжелом состоянии.
Источник: Комсомольская правда

20-летняя девушка родила его дома в ночь на 15 декабря и тут же завернула в полиэтиленовый пакет, который затем вынесла на улицу и оставила в мороз под окном своей квартиры.

Малыша обнаружил и спас житель соседнего дома. Он вызвал полицию и скорую помощь. Грудничка срочно увезли в отделение для новорожденных в один из роддомов Екатеринбурга. Сейчас за его жизнь борются врачи.

— Ребенок жив, но находится в реанимации. Состояние тяжелое, — сообщили «КП-Екатеринбург» в Минздраве по Свердловской области.

Самой девушке после родов стало плохо. Сейчас она также находится в реанимации.

Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к убийству», статьи 106 УК РФ «Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка».

— Женщина осознавала, что из-за низкой температуры на улице новорожденный через непродолжительное время погибнет, — сообщали ранее в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области.

Известно, что девушка переехала в Екатеринбург из Челябинской области. В Екатеринбурге она снимала квартиру и работала в одной из местных торговых точек. В Челябинской области у нее был бывший молодой человек, который заявил, что не знал про беременность.

— Что побудило молодую женщину так жестоко поступить с собственным ребенком, сыщики и следователи выяснят, когда она придет в себя, — сообщил ранее глава пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых.

Житель Екатеринбурга, спасший ребенка, вместе со своей девушкой сейчас находятся на допросе у следователя.