Сбежавшего из психбольницы пациента разыскивают в Акмолинской области

Напомним, случаи побегов из больниц в Казахстане происходили и ранее. Так, в 2021 году, в разгар пандемии в Уральске из областной многопрофильной больницы ушел и пропал 65-летний мужчина с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». А годом ранее сообщалось, что пациент центральной райбольницы в поселке Таскала в Западно-Казахстанской области поджег палату и сбежал через окно второго этажа. Как отмечали тогда в ДЧС региона, пожар начался в палате отделения терапии. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Из медицинского учреждения спасатели эвакуировали 30 человек. В ходе операции были спасены два человека, один из которых — ребенок. Больных разместили на первом этаже Таскалинской ЦРБ. Стражи порядка начали розыск 41-летнего пациента.