Инспектор счастья повредил позвоночник в офисе «Совкомбанка»

По данным трудовой инспекции, 37-летний банковский служащий во время командировки упал, спускаясь по лестнице в офисе. В результате падения он получил травмы позвоночника.



После проведения медицинского обследования стало ясно, что полученные травмы относятся к категории тяжелых. Трудовая инспекция выясняет обстоятельства и причины несчастного случая.



Андрей Репин.