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Инспектор счастья повредил позвоночник в офисе «Совкомбанка»

Инспектор управления операционного счастья, входящего в департамент клиентских впечатлений ПАО «Совкомбанк», получил тяжелую травму в офисе своего банка в Сергаче Нижегородской области.

По данным трудовой инспекции, 37-летний банковский служащий во время командировки упал, спускаясь по лестнице в офисе. В результате падения он получил травмы позвоночника.

После проведения медицинского обследования стало ясно, что полученные травмы относятся к категории тяжелых. Трудовая инспекция выясняет обстоятельства и причины несчастного случая.

Андрей Репин.

несчастный случай