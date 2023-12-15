По данным трудовой инспекции, 37-летний банковский служащий во время командировки упал, спускаясь по лестнице в офисе. В результате падения он получил травмы позвоночника.
После проведения медицинского обследования стало ясно, что полученные травмы относятся к категории тяжелых. Трудовая инспекция выясняет обстоятельства и причины несчастного случая.
Андрей Репин.
Инспектор счастья повредил позвоночник в офисе «Совкомбанка»
Инспектор управления операционного счастья, входящего в департамент клиентских впечатлений ПАО «Совкомбанк», получил тяжелую травму в офисе своего банка в Сергаче Нижегородской области.
По данным трудовой инспекции, 37-летний банковский служащий во время командировки упал, спускаясь по лестнице в офисе. В результате падения он получил травмы позвоночника.