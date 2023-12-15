Более 80 украинских военных сдались в плен за неделю

«В течение недели были захвачены и добровольно сдались в плен 82 украинских военнослужащих, из них только за прошедшие сутки 25 человек», — говорится в заявлении.
Кроме того, в период с 9 по 15 декабря российские военные нанесли 40 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, местам хранения артиллерийских боеприпасов, вооружения и военной техники противника.
Отмечается, что они также поразили пункты размещения подразделений ВСУ, националистического формирования «Азов*» и «Иностранного легиона».
Помимо этого, системы ПВО за сутки сбили украинский военный вертолет Ми-8, ракету «Точка-У», две ракеты С-200 и 119 дронов.
Всего с начала спецоперации российская армия уничтожила:
- 550 военных самолетов;
- 258 вертолетов;
- 9696 беспилотников;
- 442 зенитных ракетных комплекса;
- 14 078 танков и других боевых бронированных машин;
- 1188 боевых машин реактивных систем залпового огня;
- 7338 орудий полевой артиллерии и минометов;
- 16 336 единиц специальной военной автомобильной техники.
* Запрещенная в России террористическая организация.