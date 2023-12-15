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Более 80 украинских военных сдались в плен за неделю

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Более 80 украинских солдат были захвачены и добровольно сдались в плен российским войскам за неделю, сообщается в сводке министерства обороны.
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Источник: AFP 2023

«В течение недели были захвачены и добровольно сдались в плен 82 украинских военнослужащих, из них только за прошедшие сутки 25 человек», — говорится в заявлении.

Кроме того, в период с 9 по 15 декабря российские военные нанесли 40 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, местам хранения артиллерийских боеприпасов, вооружения и военной техники противника.

Отмечается, что они также поразили пункты размещения подразделений ВСУ, националистического формирования «Азов*» и «Иностранного легиона».

Помимо этого, системы ПВО за сутки сбили украинский военный вертолет Ми-8, ракету «Точка-У», две ракеты С-200 и 119 дронов.

Всего с начала спецоперации российская армия уничтожила:

  • 550 военных самолетов;
  • 258 вертолетов;
  • 9696 беспилотников;
  • 442 зенитных ракетных комплекса;
  • 14 078 танков и других боевых бронированных машин;
  • 1188 боевых машин реактивных систем залпового огня;
  • 7338 орудий полевой артиллерии и минометов;
  • 16 336 единиц специальной военной автомобильной техники.

* Запрещенная в России террористическая организация.