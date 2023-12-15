Снимавшая квартиру у минчанина девушка украла сервиз из ГДР за 504 рубля

Снимавшая квартиру у жителя Минска девушка украла столовый сервиз из ГДР, который оценили в 504 рубля. Подробности рассказали в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.
Сообщается, что в милицию обратился 35-летний минчанин. Он просил привлечь к ответственности девушку, которая снимала у него квартиру. По его словам, она проживала в квартире в период с апреля 2022 года по май 2023 года и украла столовый сервиз «Мадонна», который был произведен в ГДР и куплен его матерью в 1980 году. Мужчина сказал, что стоимость украденного сервиза составляет около 670 рублей.
По данным ГКСЭ, период эксплуатации похищенного сервиза с учетом даты его покупки, которую назвал минчанин, составлял полных 43 года. Специалист пришел к выводу, учитывая все показатели, что стоимость гарнитура составила 504,24 рубля. Заведено уголовное дело по статье 205 Уголовного кодекса — кража.