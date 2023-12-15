Снимавшая квартиру у минчанина девушка украла сервиз из ГДР за 504 рубля

Сообщается, что в милицию обратился 35-летний минчанин. Он просил привлечь к ответственности девушку, которая снимала у него квартиру. По его словам, она проживала в квартире в период с апреля 2022 года по май 2023 года и украла столовый сервиз «Мадонна», который был произведен в ГДР и куплен его матерью в 1980 году. Мужчина сказал, что стоимость украденного сервиза составляет около 670 рублей.