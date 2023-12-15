На Украине депутат сельской рады взорвал гранаты во время заседания

«На линию 102 поступило сообщение, что в здании Керецковского сельского совета Мукачевского района во время заседания сессии один из депутатов взорвал гранаты. В результате происшествия пострадали 26 человек, 6 из которых в тяжелом состоянии», — сообщила Нацполиция Украины. Мотивы нападавшего неизвестны.
Telegram-каналы распространяют видео случившегося. На кадрах видно, как мужчина в черном заходит в кабинет, где проходит заседание сельской рады. На нем депутаты по-украински оживленно спорят. Как уточняет портал Klymenko Time, депутаты обсуждали бюджет.
Мужчина стоит 20 секунд у двери, затем кричит: «А можно я?» После этого он вынимает из кармана несколько гранат (по видео невозможно определить их точное количество, но гранат как минимум две) и кидает их на пол перед сидящими в ряд на стульях депутатами. Люди не успели понять, что произошло, и спрятаться.
Анастасия Ларина