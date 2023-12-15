На Украине депутат сельской рады взорвал гранаты во время заседания

Мужчина стоит 20 секунд у двери, затем кричит: «А можно я?» После этого он вынимает из кармана несколько гранат (по видео невозможно определить их точное количество, но гранат как минимум две) и кидает их на пол перед сидящими в ряд на стульях депутатами. Люди не успели понять, что произошло, и спрятаться.