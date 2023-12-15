Еще один случай заболевания корью зарегистрирован в Молдове

КИШИНЕВ, 15 дек — Sputnik. С начала декабря текущего года в Молдове зарегистрирован второй случай заболевания корью, сообщает Национальное агентство общественного здоровья (ANSP).
Как уточнили в ведомстве, корь выявлена у еще одного трехлетнего ребенка, который контактировал с малышом, заболевшим ранее за пределами страны.
«Подчеркиваем, что оба не были вакцинированы согласно национальному календарю прививок», — подчеркнули в ANSP.
Напомним, в Румынии ранее была объявлена эпидемия кори на национальном уровне на фоне увеличения числа случаев заболевания, а также большого количества госпитализаций инфицированных детей. С начала 2023 года там было зарегистрировано 2010 случаев кори в 29 уездах, причем за последние недели их число резко увеличилось. Также был зарегистрирован случай смерти от кори у семимесячного ребенка.
В Молдове с начала года зарегистрировано три случая кори — один эпизод выявили в мае (у мужчины 43 лет) и два случая в декабре (у двоих 3-летних детей).
Эксперты ANSP отметили, что даже при таких данных болезнь может быстро распространиться в недостаточно вакцинированных сообществах. Охват вакцинацией против кори в Республике Молдова на данный момент ниже рекомендованного ВОЗ уровня в 95%.
По данным ВОЗ, за 11 месяцев этого года в странах Европейского региона было зарегистрировано более 38 тысяч случаев кори, что в 42,7 раза больше, чем за весь 2022-й.