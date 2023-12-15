Еще один случай заболевания корью зарегистрирован в Молдове

Напомним, в Румынии ранее была объявлена эпидемия кори на национальном уровне на фоне увеличения числа случаев заболевания, а также большого количества госпитализаций инфицированных детей. С начала 2023 года там было зарегистрировано 2010 случаев кори в 29 уездах, причем за последние недели их число резко увеличилось. Также был зарегистрирован случай смерти от кори у семимесячного ребенка.