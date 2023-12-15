В попытках форсировать Днепр уничтожены 300 диверсантов ВСУ и 17 лодок

Вооруженные силы России ударами авиации и огнем артиллерии нанесли поражение подразделениям 35-й, 36-й и 37-й бригад морской пехоты, а также 124-й бригаде теробороны в районах города Херсон и населенных пунктов Берислав и Тягинка Херсонской области.
«На Херсонском направлении пресечены все попытки высадки диверсионных групп противника на островах и левом берегу Днепра. В результате упреждающих действий российских войск ВСУ потеряли до 290 военнослужащих, 18 автомобилей, 17 лодок, девять орудий полевой артиллерии», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
При этом в течение недели добровольно сдались в плен 82 украинских военнослужащих, из них только за прошедшие сутки — 25 боевиков.
Кроме того, в районе Тягинки российские ПВО сбили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.
Всего за неделю перехвачены тактическая ракета «Точка-У», две зенитных управляемых ракеты С-200, 17 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также 119 беспилотных летательных аппаратов, добавили в Минобороны.