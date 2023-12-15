В попытках форсировать Днепр уничтожены 300 диверсантов ВСУ и 17 лодок

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек — РИА Новости Крым. Почти 300 боевиков и 17 лодок, а также автомобили и военная техника ВСУ ликвидированы при попытках высадить десантные группы на островах и левом берегу Днепра. Такие данные за неделю боев приводит Минобороны России.