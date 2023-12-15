В Свердловской области гирлянда убила годовалого ребенка

«Малыш игрался один в своей комнате в Красноуфимске, пока мама занималась домашними делами на кухне. Отец-слесарь был на работе. Внимание ребенка привлекла яркая гирлянда, переливающаяся разными цветами. Он потянулся за проводом и случайно вырвал его из розетки. Мама нашла сына уже без сознания и вызвала скорую. Ребенок скончался до приезда скорой, врачи не успели ему помочь», — пишет telegram-канал Baza.