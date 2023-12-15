Две свердловчанки погибли на пожаре из-за непотушенной сигареты

«Очаг возгорания обнаружен в спальной комнате на диване. Предварительная причина возгорания — нарушение правил пожарной безопасности при курении», — рассказал Горелых.
На странице 46-го пожарно-спасательного отряда в соцсети «ВКонтакте» уточнили, что пожар начался вчера поздним вечером. Одну из соседок погибших пришлось эвакуировать с пятого этажа при помощи спецтехники, еще 26 взрослых и четверо детей самостоятельно спустились по лестницам. Пожар потушили десять сотрудников МЧС.
Известно, что старшая из погибших родилась в 1966 году, младшая — в 1985-м. Признаков насильственной смерти на их телах не обнаружено, сообщил Горелых. Тем не менее их направили на экспертизу, уточнили в пресс-службе следственного управления СК по Свердловской области. По итогам проверки могут возбудить уголовное дело.
«ФедералПресс» напоминает, что сегодня в Екатеринбурге горела баня, недавно открывшаяся в здании кинотеатра «Космос». Посетители и работники успели эвакуироваться.