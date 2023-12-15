Две свердловчанки погибли на пожаре из-за непотушенной сигареты

Известно, что старшая из погибших родилась в 1966 году, младшая — в 1985-м. Признаков насильственной смерти на их телах не обнаружено, сообщил Горелых. Тем не менее их направили на экспертизу, уточнили в пресс-службе следственного управления СК по Свердловской области. По итогам проверки могут возбудить уголовное дело.