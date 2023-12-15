Владельца обменника обманули на 90 млн тенге в Шымкенте

Следователи собрали доказательства и направили материалы дела в суд. Парня приговорили к 6 годам лишения свободы. Отметим, что по ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере (по Закону РК № 180-VІ ЗРК — свыше 4000 МРП, то есть более 13 800 000 тенге), наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.