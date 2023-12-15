Свердловчанка, выбросившая новорожденного сына в окно, находится в реанимации

Ребенка в сугробе возле одного из домов на Краснофлотцев нашел случайный мужчина, приехавший с работы в 4:00 утра. Он вытащил новорожденного, завернутого в мусорный пакет, из снега и положил к себе в машину, вызвал силовиков и врачей. СК возбудил уголовное дело против девушки. Ей вменяют покушение на убийство.