В Батайске прохожий избил мужчину черенком от лопаты

Во двор частного дома на улице Эстакадной забежала крупная немецкая овчарка. Хозяин дома увидел ее и испугался, что она может покусать его маленького пса. Он взял черенок лопаты и попытался выгнать собаку со двора. Вскоре к дому подошел мужчина, который выгуливал собаку. Овчарка гуляла без намордника и поводка.