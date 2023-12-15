В Батайске прохожий избил мужчину черенком от лопаты

Перепалка началась из-за овчарки, которую он выгуливал без поводка и намордника, пытались выгнать со двора.
Во двор частного дома на улице Эстакадной забежала крупная немецкая овчарка. Хозяин дома увидел ее и испугался, что она может покусать его маленького пса. Он взял черенок лопаты и попытался выгнать собаку со двора. Вскоре к дому подошел мужчина, который выгуливал собаку. Овчарка гуляла без намордника и поводка.
Батайчане начали ругаться друг с другом из-за собаки. Прохожий в определенный момент отобрал черенок от лопаты и начал бить им мужчину. Удары пришлись по голове и телу. Владельца дома с травмами доставили в больницу. Через некоторое время о происшествии узнала полиция.
Помощник прокурора Батайска Наталья Суворова рассказала, что мужчина признан виновным в «Умышленном причинении легкого вреда здоровью, вызвавшем кратковременное расстройство здоровья, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия». Из-за примирения сторон дело прекращено.