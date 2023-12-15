В Волгограде в крайне тяжелом состоянии остается обварившийся супом малыш

Медики 25-й волгоградской больницы скорой медпомощи спасают жизнь двухлетнему мальчику, обварившемуся кипящим супом. Ребенок опрокинул на себя кастрюлю, стоявшую на плите.
Родители малыша были в это время дома, но ненадолго отвлеклись. В облздраве уточняют, что состояние его на сегодняшний день крайне тяжелое. Он получил множество сильных ожогов, пострадало и тело, и лицо.
Происшествие случилось в хуторе Терновка Фроловского района. Маленького пациента сразу же доставили в областной центр. Ранее отраву для насекомых выпила трехлетняя девочка из Ольховского района, а двухлетнй малыш из Михайловки отравился уксусом.