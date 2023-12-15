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В Уфе на семилетнего мальчика с балкона упала наледь

Сегодня в Единую дежурно-диспетчерскую службу Уфы поступило сообщение о том, что на ребенка упала наледь. Об этом сообщили в Управлении гражданской защиты города.
Источник: УГЗ Уфы

Инцидент произошел на улице Достоевского, 83. На место выехали экстренные службы.

Оказалось, что наледь сошла с козырька балкона, который расположен на 5 этаже.

Семилетний мальчик не получил серьезных травм. После обследования его отпустили.