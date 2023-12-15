В Уфе на семилетнего мальчика с балкона упала наледь

Инцидент произошел на улице Достоевского, 83. На место выехали экстренные службы.
Оказалось, что наледь сошла с козырька балкона, который расположен на 5 этаже.
Семилетний мальчик не получил серьезных травм. После обследования его отпустили.
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Инцидент произошел на улице Достоевского, 83. На место выехали экстренные службы.
Оказалось, что наледь сошла с козырька балкона, который расположен на 5 этаже.
Семилетний мальчик не получил серьезных травм. После обследования его отпустили.