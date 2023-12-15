На Сарьяна в Ростове потушили потушили частный дом, выгорело 100 кв. метров

Сегодня, 15 декабря, в Пролетарском районе Ростова-на-Дону потушили частный дом. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС России по региону.
— Вызов на Сарьяна, 69 поступил в 14:43. Площадь возгорания составляла 100 кв. метров. В 15:30 горение было ликвидировано. Пострадавших нет, — прокомментировали в экстренном ведомстве.
Известно, что на месте происшествия работали 12 человек, было задействовано три единицы техники.
Напомним, вчера на Сельмаше в донской столице тушили три частных дома. В этом случае огнем было охвачено 500 кв. метров. По данным МЧС, пострадавших не было.