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На Сарьяна в Ростове потушили потушили частный дом, выгорело 100 кв. метров

В Ростове-на-Дону снова загорелся частный дом, пожар потушили примерно за 45 минут.
Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 15 декабря, в Пролетарском районе Ростова-на-Дону потушили частный дом. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС России по региону.

— Вызов на Сарьяна, 69 поступил в 14:43. Площадь возгорания составляла 100 кв. метров. В 15:30 горение было ликвидировано. Пострадавших нет, — прокомментировали в экстренном ведомстве.

Известно, что на месте происшествия работали 12 человек, было задействовано три единицы техники.

Напомним, вчера на Сельмаше в донской столице тушили три частных дома. В этом случае огнем было охвачено 500 кв. метров. По данным МЧС, пострадавших не было.

МЧС
пожары