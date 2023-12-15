Его обижали сверстники? Смерть 11-летнего школьника расследуют на Кубани

Трагедия произошла в поселке «Садовод» Тимашевского района Краснодарского края. 11-летний ученик местной школы покончил жизнь самоубийством.
Уже после его смерти появились слухи, что мальчика травили и избивали троица подростков. Многим было известно о фактах жестокого булинга, но никто ничего не предпринял, чтобы предотвратить беду.
— Эта троица загнала его буквально, как зверя, вот он и не выдержал, — судачит сейчас весь поселок.
А следователи начали проверку.
— Следователи устанавливают обстоятельства смерти несовершеннолетнего, — пояснили «КП»-Кубань" в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Спустя несколько дней стало известно, что глава федерального ведомства Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования сразу нескольких уголовных дел после смерти мальчика.
"В рамках расследования назначены необходимые судебные экспертизы, изъята и изучается документация, допрашиваются свидетели, выполняются иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося, в том числе условий жизни ребёнка и взаимоотношений со сверстниками, одноклассниками, — сообщили в пресс-службе Следкома РФ.
Также следствием будет дана правовая оценка действиям или бездействиям всех, в том числе должностных, кто мог привести к трагическим последствиям.