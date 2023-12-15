Под Волгоградом угонщик бросил застрявший в снежном поле внедорожник

Накануне, 14 декабря, в заснеженном поле в Урюпинском районе полицейские нашли угнанный внедорожник. Как оказалось, местный житель решил уехать на чужой машине, но не смог справиться с управлением. 40-летний мужчина рассказал, что увидел «Митсубиси» с ключами в замке и решил присвоить чужое имущество.
Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, в тот же день в полицию обратился потерпевший. Стражи порядка начали поиски машины. обнаружили ее недалеко от Урюпинска.
— Подозреваемый, проехав небольшое расстояние, злоумышленник застрял в сугробе, повредив при этом бампера и колесо. Не имея возможности продолжить движение, угонщик бросил внедорожник и скрылся, — уточнили в полиции региона.
Возбуждено уголовное дело.