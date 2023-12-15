Появилось видео массового ДТП на Кайской горе в Иркутске

Видео массового ДТП на Кайской горе в Иркутске, которое произошло 15 декабря. Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Игорь Кобзев, по оперативным данным столкнулось 18 машин, в числе которых один рейсовый автобус.