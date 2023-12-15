Видео массового ДТП на Кайской горе в Иркутске, которое произошло 15 декабря. Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Игорь Кобзев, по оперативным данным столкнулось 18 машин, в числе которых один рейсовый автобус.
— Предварительно — 1 человек пострадал, — добавил губернатор.
— Пожарные, первыми прибыв на место, деблокировали из легковой машины пострадавшего мужчину, отключили аккумуляторные батареи и не допустили возгорания, — добавили в МЧС региона.
Как уточнили в прокуратуре региона, ДТП произошло из-за коммунальной аварии — прорвало сеть водоснабжения в районе перекрестка улиц Чайковского и Маяковского.
На данный момент дорога перекрыта, на месте происшествия работают оперативные службы. Власти города направили туда машины аварийно-спасательной службы, чтобы обогреть водителей и пассажиров.
В сети также появилось видео массового ДТП на Кайской горе в Иркутске.