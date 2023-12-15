СКР предложил лишать гражданства за все тяжкие и особо тяжкие преступления

Впервые о лишении приобретенного гражданства за уголовное преступление в России стало известно 13 декабря. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, у двух мужчин изъяли российские паспорта из-за привлечения их к ответственности по статье о приобретении, хранении, перевозке и изготовлении наркотических средств в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ).