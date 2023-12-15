СКР предложил лишать гражданства за все тяжкие и особо тяжкие преступления

Как отмечается в пресс-релизе СКР в Telegram, принятый в октябре закон о лишении приобретенного гражданства РФ не действует, в частности, в случае совершения гражданином убийства.
Впервые о лишении приобретенного гражданства за уголовное преступление в России стало известно 13 декабря. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, у двух мужчин изъяли российские паспорта из-за привлечения их к ответственности по статье о приобретении, хранении, перевозке и изготовлении наркотических средств в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ).
14 декабря СКР попросил МВД рассмотреть вопрос о лишении гражданства еще семи человек за уклонение от военной службы, незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, пропаганду терроризма, изнасилование и насильственные действия сексуального характера.
15 декабря суд в Челябинске впервые в России принял решение о прекращении гражданства двух братьев, приехавших из ближнего зарубежья, за уклонение от воинского учета.
С октября в России действует закон о лишении приобретенного гражданства. Список уголовных статей, из-за которых могут изъять паспорт и потребовать покинуть страну, состоит из 60 пунктов, среди которых диверсия (ст. 281 УК РФ), дезертирство (ст. 338 УК РФ), публичные призывы к развязыванию агрессивной войны (ст. 354 УК РФ), посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 277 УК РФ) и другие.
Эрдни Кагалтынов