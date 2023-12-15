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СКР предложил лишать гражданства за все тяжкие и особо тяжкие преступления

Следственный комитет России (СКР) заявил о необходимости включить в перечень причин лишения приобретенного российского гражданства все тяжкие и особо тяжкие преступления, а не отдельные виды преступлений, как это установлено в действующем законодательстве.

Как отмечается в пресс-релизе СКР в Telegram, принятый в октябре закон о лишении приобретенного гражданства РФ не действует, в частности, в случае совершения гражданином убийства.

Впервые о лишении приобретенного гражданства за уголовное преступление в России стало известно 13 декабря. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, у двух мужчин изъяли российские паспорта из-за привлечения их к ответственности по статье о приобретении, хранении, перевозке и изготовлении наркотических средств в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ).

14 декабря СКР попросил МВД рассмотреть вопрос о лишении гражданства еще семи человек за уклонение от военной службы, незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, пропаганду терроризма, изнасилование и насильственные действия сексуального характера.

15 декабря суд в Челябинске впервые в России принял решение о прекращении гражданства двух братьев, приехавших из ближнего зарубежья, за уклонение от воинского учета.

С октября в России действует закон о лишении приобретенного гражданства. Список уголовных статей, из-за которых могут изъять паспорт и потребовать покинуть страну, состоит из 60 пунктов, среди которых диверсия (ст. 281 УК РФ), дезертирство (ст. 338 УК РФ), публичные призывы к развязыванию агрессивной войны (ст. 354 УК РФ), посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 277 УК РФ) и другие.

Эрдни Кагалтынов

СК
закон