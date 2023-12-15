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Задержан второй подозреваемый в деле об убийстве рабочего на Кубани

Правоохранители задержали второго подозреваемого в деле об убийстве рабочего в Славянском районе Кубани.
криминал
Источник: ГУ МВД

Фигурантом уголовного дела стал 41-летний мужчина, сообщает пресс-служба краевого СУ СКР.

Убийство произошло в конце сентября текущего года. Ранее сообщалось, что трое разнорабочих поссорились на почве ревности к женщине. Двое фигурантов избили оппонента, он скончался на месте, тело спрятали при помощи ковша трактора, считают в следкоме.

Задержанному 41-летнему фигуранту предъявлено обвинение. Следователь будет ходатайствовать о заключении мужчины под стражу. Расследование продолжается.

Вячеслав Рыжков.

СК