Задержан второй подозреваемый в деле об убийстве рабочего на Кубани

Фигурантом уголовного дела стал 41-летний мужчина, сообщает пресс-служба краевого СУ СКР.



Убийство произошло в конце сентября текущего года. Ранее сообщалось, что трое разнорабочих поссорились на почве ревности к женщине. Двое фигурантов избили оппонента, он скончался на месте, тело спрятали при помощи ковша трактора, считают в следкоме.



Задержанному 41-летнему фигуранту предъявлено обвинение. Следователь будет ходатайствовать о заключении мужчины под стражу. Расследование продолжается.



Вячеслав Рыжков.