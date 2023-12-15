Житель Молдовы получил четыре года тюрьмы за ДТП: Он сбил пешехода, переехал его и скрылся, оставив того умирать

67-летнего жителя Молдовы приговорили к 4 годам лишения свободы за то, что он насмерть сбил пешехода и скрылся с места происшествия. Авария произошла в июле этого года на трассе Фэлешть-Скулень, недалеко от села Мэгурянка, передает IPN.
ДТП произошло утром 16 июля, около 04:00. Обвиняемый ехал по трассе Фэлешть-Скулень. В Генеральной прокуратуре уточняют, что он пренебрёг положениями Правил дорожного движения, не предпринял регламентирующих действий по снижению скорости или остановке, чтобы не подвергать угрозе безопасность дорожного движения. В результате этого водитель сбил мужчину и переехал через него на автомобиле, скрывшись с места ДТП.
Подсудимый признал свою вину в совершении инкриминируемого преступления. Его поместили под арест, мера пресечения сохраняется до вступления приговора в законную силу.
Приговор предстоит исполнить в пенитенциарном учреждении полузакрытого типа с лишением права управления транспортными средствами.