В Крыму возбудили дело против производителей куриных яиц

Важно, что это касается не только Крыма, но и других регионов России. Как уточнили в ведомстве, Кировское управление ФАС также выявило факт повышения цен на куриные яйца со стороны производителей ООО «Советская Агрофирма» и АО «Вятско-Полянская Птицефабрика». Там цена яиц всего за четыре месяца выросла на 60 процентов.