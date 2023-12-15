В Крыму возбудили дело против производителей куриных яиц

Речь идет о двух крымских компаниях: ООО «Партизан» и ООО СП «Октябрьское». Примечательно, что с начала сентября 2023 года они увеличили оптово-отпускные цены до 94% на разные категории яиц.
Специалисты изучили рынок, а также проанализировали выявленные изменения. По мнению экспертов службы, повышение цен носило единовременный и синхронный характер. И это никак не было связано с изменениями общих условий обращения товара.
Теперь действия производителей куриных яиц будут подвергнуты более серьезному анализу.
Важно, что это касается не только Крыма, но и других регионов России. Как уточнили в ведомстве, Кировское управление ФАС также выявило факт повышения цен на куриные яйца со стороны производителей ООО «Советская Агрофирма» и АО «Вятско-Полянская Птицефабрика». Там цена яиц всего за четыре месяца выросла на 60 процентов.
— В случае установления нарушений в рамках рассмотрения антимонопольных дел компаниям грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ, — подчеркнули в ведомстве.