В Крыму предприниматель осужден за незаконную добычу мидий

«Незаконные действия осужденного были пресечены сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым. Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил мужчину к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год», — говорится в сообщении.
Судом было установлено, что бизнесмен не приостановил работу предприятия, заведомо зная, что срок режима эксплуатации его мидийно-устричной фермы истек. Он дал подчиненным незаконное указание о вылове черноморской мидии, установили в прокуратуре.
По данным правоохранителей, таким образом на предприятии осуществили незаконную добычу 500 тысяч экземпляров моллюсков.
К ответственности подозреваемый был привлечен в мае 2023 года. Чтобы избежать наказания, предприниматель предоставил органам поддельные документы о якобы приобретенной им продукции.
Катер, который использовался для вылова биресурсов, был конфискован в доход государства. Предъявленный бизнесмену иск о взыскании причиненного ущерба в сумме 6,3 миллионов рублей был удовлетворен подсудимым в полном объеме.
На данный момент приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Ранее два жителя Крыма были осуждены за незаконный вылов более шести тысяч экземпляров морских животных, чем причинили ущерб на сумму около 800 тысяч рублей. Среди незаконно выловленных экземпляров были креветка черноморская, бычок-кругляк, травяной краб, кефаль сингиль и другие.