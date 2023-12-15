В Крыму предприниматель осужден за незаконную добычу мидий

Ранее два жителя Крыма были осуждены за незаконный вылов более шести тысяч экземпляров морских животных, чем причинили ущерб на сумму около 800 тысяч рублей. Среди незаконно выловленных экземпляров были креветка черноморская, бычок-кругляк, травяной краб, кефаль сингиль и другие.