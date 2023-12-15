Осужденному бывшему вице-министру Тимуру Токтабаеву ужесточили наказание

«Дело пересмотрено по апелляционному ходатайству прокурора, просившего изменить учреждение для отбывания наказания, также по апелляционным жалобам осужденного и его защитников с доводами о его невиновности. Судебная коллегия по уголовным делам суда Астаны не усмотрела оснований для отмены приговора, так как вина в совершении преступления доказана. Изменен приговор суда в части отбывания наказании в виде лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы с минимальной на средней безопасности. Приговор вступил в законную силу», — говорится в сообщении в пятницу.