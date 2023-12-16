МВД задержало банду, обвиняемую в убийствах и вымогательстве 1,5 миллиарда

МОСКВА — РИА Новости. Сотрудники ФСБ России и МВД России задержали участников ОПГ из 10 человек, которые подозреваются в причастности к убийству троих человек и вымогательству 1,5 миллиардов рублей, сообщила журналистам представитель МВД РФ Ирина Волк.