МВД задержало банду, обвиняемую в убийствах и вымогательстве 1,5 миллиарда

По ее словам, в 2003 году 10 участников межрегиональной организованной группы «в ходе передела сфер криминального влияния на 47-м км автотрассы Усть-Кут — Звездный Иркутской области убили из огнестрельного оружия троих человек».
«Кроме того, они вымогали у владельца одного из предприятий лесной отрасли акции и имущество на общую сумму порядка 1,5 миллиардов рублей», — сказала Волк.
Возбуждены уголовные дела о вымогательстве и об убийстве (статьи 105 и 163 УК РФ).
Представитель МВД отметила, что оперативники задержали подозреваемых в Красноярском крае, Московской, Иркутской и Новосибирской областях.
«В ходе обысков изъяты два пистолета с приборами для бесшумной стрельбы, автомат, ружье, травматический пистолет, переделанный для стрельбы боевыми патронами, две гранаты, патроны различного калибра, денежные средства», — рассказала Волк.
Фигуранты заключены под стражу. Следствие продолжается.