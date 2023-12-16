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МВД задержало банду, обвиняемую в убийствах и вымогательстве 1,5 миллиарда

МОСКВА — РИА Новости. Сотрудники ФСБ России и МВД России задержали участников ОПГ из 10 человек, которые подозреваются в причастности к убийству троих человек и вымогательству 1,5 миллиардов рублей, сообщила журналистам представитель МВД РФ Ирина Волк.
Источник: © РИА Новости

По ее словам, в 2003 году 10 участников межрегиональной организованной группы «в ходе передела сфер криминального влияния на 47-м км автотрассы Усть-Кут — Звездный Иркутской области убили из огнестрельного оружия троих человек».

«Кроме того, они вымогали у владельца одного из предприятий лесной отрасли акции и имущество на общую сумму порядка 1,5 миллиардов рублей», — сказала Волк.

Возбуждены уголовные дела о вымогательстве и об убийстве (статьи 105 и 163 УК РФ).

Представитель МВД отметила, что оперативники задержали подозреваемых в Красноярском крае, Московской, Иркутской и Новосибирской областях.

«В ходе обысков изъяты два пистолета с приборами для бесшумной стрельбы, автомат, ружье, травматический пистолет, переделанный для стрельбы боевыми патронами, две гранаты, патроны различного калибра, денежные средства», — рассказала Волк.

Фигуранты заключены под стражу. Следствие продолжается.

расследование