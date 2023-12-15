МО РФ сообщило о нанесении удара по укрытиям боевиков в Сирии

«По данным, поступившим в российский Центр по примирению враждующих сторон, боевики незаконных вооруженных формирований планировали диверсии на объектах нефтегазовой инфраструктуры, дорожной сети и в местах дислокации правительственных войск Сирии. В целях предотвращения вооруженных провокаций силами ВКС России нанесен групповой авиационный удар по выявленным укрытиям боевиков в пустыне Белая», — сказал Кулить в рамках брифинга.