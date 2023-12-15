Росфинмониторинг предупредил россиян о новой схеме мошенничества

Ранее, 6 декабря, стало известно, что мошенники стали обманывать россиян по новой схеме, предлагая им в сообщениях поучаствовать в бесплатных розыгрышах билетов на новогодние мероприятия. К сообщению от злоумышленников прилагается ссылка для оставления заявки на мероприятие, которая на самом деле ведет на фишинговый сайт. После перехода по ссылке пользователям предлагается ввести свои персональные и платежные данные «якобы для оплаты небольшой комиссии за получение билета в случае выигрыша».