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ПВО за два часа сбила 26 украинских беспилотников над Крымом

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Средства ПВО за два часа уничтожили 26 украинских беспилотников над территорией Крыма, говорится в сообщении Министерства обороны России.
Источник: © РИА Новости

«Сегодня в период с 20:30 до 22:30 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку <…> по объектам на территории Республики Крым. Средствами ПВО уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов», — указали в ведомстве.

В пятницу вечером губернатор Севастополя Михаил Развожаев также заявил, что над морем сработала система противовоздушной обороны. Информации о повреждении инфраструктуры не поступало.

ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Так, на минувшей неделе силы ПВО нейтрализовали более четырех десятков украинских дронов самолетного типа над Азовским морем и Крымом.

В регионе действует желтый уровень террористической опасности.