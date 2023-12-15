ПВО за два часа сбила 26 украинских беспилотников над Крымом

«Сегодня в период с 20:30 до 22:30 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку <…> по объектам на территории Республики Крым. Средствами ПВО уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов», — указали в ведомстве.
В пятницу вечером губернатор Севастополя Михаил Развожаев также заявил, что над морем сработала система противовоздушной обороны. Информации о повреждении инфраструктуры не поступало.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Так, на минувшей неделе силы ПВО нейтрализовали более четырех десятков украинских дронов самолетного типа над Азовским морем и Крымом.
В регионе действует желтый уровень террористической опасности.