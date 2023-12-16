Причиной смерти Мэттью Перри стало применение кетамина

Кетамин используется врачами и ветеринарами как анестетик. Исследователи изучают его эффект в лечении депрессии. Незаконно используется как наркотик. В России кетамин внесен в список наркотических средств и психотропных веществ. Бупренорфин также запрещен в РФ.
«При высоком уровне кетамина, обнаруженном в его образцах крови, основными причинами смерти стали как чрезмерное перевозбуждение сердечно-сосудистой системы, так и угнетение дыхания», — говорится в отчете, который приводит CNN.
Актер, как утверждается, получал «инфузионную терапию кетамином от депрессии и тревоги». Однако последняя процедура проходила полторы недели назад — дольше, чем препарат должен был оставаться в организме.
Господин Перри умер в возрасте 54 лет в конце октября. Его тело было найдено в джакузи в доме в Лос-Анджелесе. Актер много лет страдал от алкогольной и наркотической зависимости. В 2018 году перенес операцию из-за разрыва толстой кишки вследствие приема наркотического препарата.
Мэттью Перри родился в Уильямстауне (штат Массачусетс, США), вырос в Оттаве (Канада). Сыграл роль Чендлера Бинга в ситкоме «Друзья» (1994−2004, 2021). Также играл в фильме «Поспешишь — людей насмешишь» (1997), «Танго втроем» (1999), «Триумф: история Рона Кларка» (2006), «Беспомощный» (2007), в двух частях фильма «Девять ярдов» (2000, 2003). Номинант на премии «Эмми» («Друзья», «Западное крыло», «Триумф: история Рона Кларка») и «Золотой глобус (“Триумф: история Рона Кларка”).
Леонид Уварчев