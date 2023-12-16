Причиной смерти Мэттью Перри стало применение кетамина

Господин Перри умер в возрасте 54 лет в конце октября. Его тело было найдено в джакузи в доме в Лос-Анджелесе. Актер много лет страдал от алкогольной и наркотической зависимости. В 2018 году перенес операцию из-за разрыва толстой кишки вследствие приема наркотического препарата.