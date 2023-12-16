Лифт с людьми сорвался с девятого этажа в новой высотке в Шымкенте

«Если лифты не будут под контролем, мы будем наблюдать постоянно эти аварии, поэтому нужны и сертификация лифтов и аккредитация самих компаний, а также подготовка специалистов, которые обслуживают лифты, это целый комплекс. И этим комплексом проблем, безусловно, должно заняться Мминистерство строительства и промышленности. Это их ответственность и обязанность, в первую очередь», — говорит депутат мажилиса парламента РК Ирина Смирнова.