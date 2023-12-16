Лифт с людьми сорвался с девятого этажа в новой высотке в Шымкенте

«Мы спускались с 6 этажа, на втором этаже лифт остановился. Все кнопки загорелись красным, ни одна не работала. Вдруг лифт поднялся на 9 этаж и упал в подвал просто. Я сильно ударился бедром при падении, было головокружение и тошнота», — говорит житель города Нышанбек Кулсеитов.
А в Актау неисправный лифт насмерть придавил 34-летнего мужчину. Трагедия произошла в октябре в одном из магазинов. В момент падения кабины двое мужчин выгружали стеллажи, одного из них отбросило в сторону, второй оказался в шахте под рухнувшим подъемником.
Аварии, связанные с лифтами, в последние годы в стране стали происходить чаще. Оказалось, контроль за их эксплуатацией не так давно передали местным акиматам.
«Акиматы не справляются с этой работой ввиду отсутствия кадров и ввиду неквалифицированных специалистов. Это первая проблема. Вторая проблема кроется в том, что на рынке появились неаттестованные неквалифицированные лифтовые компании, которые проводят свою деятельность вразрез действующим нормативам. Выигрывают такие тендеры компании, условно говоря, с других городов, не имеющие техническую базу, не имеющие аттестата», — говорит президент ассоциации лифтовиков Казахстана Ержан Игибаев.
Изучив проблему, депутаты предложили установить высокие стандарты безопасности для обслуживающих компаний. А также вернуть ведомственный контроль над состоянием подъемников.
Сейчас в казахстанских многоэтажках действуют около 30 тыс лифтов. Свыше 4 тыс из них уже отработали свой срок и нуждаются в замене. Хуже всего обстоят дела в Павлодаре, Актобе и Уральске.
«Если лифты не будут под контролем, мы будем наблюдать постоянно эти аварии, поэтому нужны и сертификация лифтов и аккредитация самих компаний, а также подготовка специалистов, которые обслуживают лифты, это целый комплекс. И этим комплексом проблем, безусловно, должно заняться Мминистерство строительства и промышленности. Это их ответственность и обязанность, в первую очередь», — говорит депутат мажилиса парламента РК Ирина Смирнова.
Пока за безопасность лифтов отвечают местные акиматы, а вот техобслуживанием занимаются нанятые ОСИ частные компании. Собирать же деньги на ремонт или замену подъемника приходится уже собственникам жилья.
Заменить аварийный лифт жильцам высотки обойдется примерно в 15 млн тенге.