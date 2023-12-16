Бронегруппа ЗВО сорвала ротацию ВСУ на Купянском направлении

«Противник задумал использовать это в своих интересах, но не получилось. Наша бронегруппа с установленными комплексами наблюдения вскрыла передвижение и огнем из 30-мм пушек БМП-2 уничтожила пикап и до 10 человек личного состава», — добавили в Минобороны, уточнив, что действовала бронегруппа мотострелкового батальона 6-ой общевойсковой армии группировки войск «Запад» ВС России.