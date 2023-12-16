Беспилотники ВСУ повредили линию электропередачи в Курской области

Ранее, 15 декабря, Минобороны РФ сообщило об уничтожении российскими средствами ПВО около 17:30 двух украинских беспилотников над территорией Курской области. О пострадавших и разрушениях не сообщалось. Позднее губернатор региона Роман Старовойт сообщил в Telegram-канале, что было сбито четыре беспилотника.