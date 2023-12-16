ВС России уничтожили более 250 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении

В пятницу в Минобороны сообщили, что за неделю на этом направлении потери противника составили более 1100 военнослужащих. По данным ведомства, российские бойцы также уничтожили четыре танка, три боевые бронированные машины, 17 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.