ВС России уничтожили более 250 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении

По его словам, в районе Торского участка и Серебрянского лесничества мотострелковый полк при поддержке артиллерийских расчетов поразил штурмовые группы 44-го стрелкового батальона ВСУ и 5-й бригады Национальной гвардии Украины.
«Бомбардировочной авиацией нанесены удары по живой стиле и технике 67-й механизированной бригады ВСУ, командно- наблюдательному пункту и складу боеприпасов украинских войск. Противник потерял более 250 военнослужащих, два танка, два автомобиля и 152-мм гаубицу “Мста-Б”, — сказал Савчук.
В пятницу в Минобороны сообщили, что за неделю на этом направлении потери противника составили более 1100 военнослужащих. По данным ведомства, российские бойцы также уничтожили четыре танка, три боевые бронированные машины, 17 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.