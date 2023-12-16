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ВС России уничтожили более 250 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Российские войска на Краснолиманском направлении уничтожили более 250 украинских военнослужащих, два танка и гаубицу, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.
Источник: © РИА Новости

По его словам, в районе Торского участка и Серебрянского лесничества мотострелковый полк при поддержке артиллерийских расчетов поразил штурмовые группы 44-го стрелкового батальона ВСУ и 5-й бригады Национальной гвардии Украины.

«Бомбардировочной авиацией нанесены удары по живой стиле и технике 67-й механизированной бригады ВСУ, командно- наблюдательному пункту и складу боеприпасов украинских войск. Противник потерял более 250 военнослужащих, два танка, два автомобиля и 152-мм гаубицу “Мста-Б”, — сказал Савчук.

В пятницу в Минобороны сообщили, что за неделю на этом направлении потери противника составили более 1100 военнослужащих. По данным ведомства, российские бойцы также уничтожили четыре танка, три боевые бронированные машины, 17 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.