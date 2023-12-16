Пьяный приморец чуть не застрелил полицейского

Накануне в отдел МВД России по городу Находке обратилась жительница села Душкино, и сообщила о том, что ее супруг, находясь в состоянии опьянения, устроил дебош в их частном домовладении, и угрожает ей убийством, достав охотничье ружье. На место происшествия выехал наряд ППС полиции отдела МВД России по городу Находке.
Прибыв на место, полицейские приступили к обследованию придомовой территории. Внезапно мужчина, увидев стражей порядка, произвел выстрел из ружья в их направлении, ранив одного из сотрудников. Незаконные действия нападавшего были немедленно пресечены. Задержанным оказался 49-летний гражданин, ранее судимый за совершение имущественных преступлений.
Пострадавшему 46-летнему лейтенанту полиции была оказана неотложная медицинская помощь, после чего он был госпитализирован. Его состояние стабильное.
Сотрудники полиции в настоящий момент проводят расследование и мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств данного происшествия.