Пьяный приморец чуть не застрелил полицейского

Накануне в отдел МВД России по городу Находке обратилась жительница села Душкино, и сообщила о том, что ее супруг, находясь в состоянии опьянения, устроил дебош в их частном домовладении, и угрожает ей убийством, достав охотничье ружье. На место происшествия выехал наряд ППС полиции отдела МВД России по городу Находке.