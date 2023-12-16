Ударная группа армейской авиации ракетами С-8 разгромила бронетехнику ВСУ

Кроме того, вертолеты сопровождаются специалистами поисково-спасательной группы и группы огневой поддержки.
Удар производился неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) С-8 с максимально близкого расстояния.
«Задача выполнена штатно, все цели поражены неуправляемыми авиационными ракетами С-8, задачу выполнили в полном объеме», — отчитался об очередном вылете пилот ударного Ка-52.
14 декабря корреспондент «Известий» Кирилл Ольков побывал на позициях 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) и показал, как ведется боевая работа и как устроен быт российских военных.
12 декабря Минобороны показало, как экипажи разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» группировки войск «Центр» в составе ударной группы уничтожили сеть опорных пунктов ВСУ на краснолиманском направлении.
10 декабря российское военное ведомство впервые рассказало о применении вертолетов Ка-52М по целям ВСУ на донецком направлении. Для выполнения боевой задачи летчики использовали поддержку подразделений сухопутных войск.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.