Машины бьются на скользких дорогах Владивостока

Очевидцы сообщают об авариях на дорогах Владивостока в среду, 16 декабря. Так, массовое ДТП произошло на низководном мосту Седанка — Де-Фриз. На Нерчинской КАМАЗ врезался в «Приус», сообщает ИА PirmaMedia.