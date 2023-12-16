Машины бьются на скользких дорогах Владивостока

Очевидцы сообщают об авариях на дорогах Владивостока в среду, 16 декабря. Так, массовое ДТП произошло на низководном мосту Седанка — Де-Фриз. На Нерчинской КАМАЗ врезался в «Приус», сообщает ИА PirmaMedia.
Утром массовое ДТП произошло на низководном мосту. По информации очевидцев, в аварию попали не менее пяти автомобилей. По направлению в сторону города образовалась большая пробка.
Во Владивостоке на Нерчинской на скользкой дороге КАМАЗ «зацепил» «Приуса». ДТП с большегрузом перекрыло проезжую часть в районе Магнитогорской.
Городская администрация просит автомобилистов по возможности воздержаться от поездок в субботу, 16 декабря. Дорожная обстановка остаётся сложной, небольшой снег будет идти до 15.00. По информации мэрии, в городе работают 170 единиц спецтехники.