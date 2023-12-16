Женщина погибла на пожаре в жилом доме в Иркутске

Пожар произошел в жилом многократном деревянном доме на улице 5-й Армии в Иркутске. В результате случившегося погибла женщина. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Иркутской области.
На место были направлены три расчета. На момент прибытия первых подразделений из окна горявшей квартиры на первом этаже шел густой дым. Самостоятельно эвакуировались пятеро жильцов. Огнеборцам удалось спасти троих человек из квартир на втором этаже.
Звено газодымозащитной службы обнаружило на диване в комнате сильно обгоревшую хозяйку квартиры 1968 года рождения. На ликвидацию возгорания ушло менее 20 минут.
«В результате пожара повреждена квартира на площади 30 кв. метров», — уточнили в пресс-службе.
Соседи рассказали дознавателям, что хозяйка часто курила дома. Эта версия рассматривается как основная. Специалисты назначили ряд пожарно-технических экспертиз.