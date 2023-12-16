В ВСУ заявили об использовании ВКС РФ электромагнитных импульсов для обмана ПВО

«Враг использует как реальные ракеты, так и фальшивые цели. Это то, что называется работой средствами РЭБ противника, они делают такие постановки преград, то есть электромагнитные импульсы, которые наши радиолокационные системы видят как цели, похожие на “Кинжал” по параметрам полета. То есть по скорости и так далее», ― заявил Игнат в интервью украинскому телеканалу НТА, которое было опубликовано 14 декабря. Его слова цитирует «РИА Новости».