В аэропорту Волгограда непогода привела к задержке более 10 рейсов

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Волгограда, на прилет и вылет задерживаются более 10 рейсов — из Москвы, Саратова, Самары, а также в Санкт-Петербург, в Москву и один международный — в Дубай. В Петербург пассажиры не могут вылететь с вечера пятницы.