В Ростовской области из-за аномальной непогоды откроют пункты обогрева и питания

Глава Ростовской области Василий Голубев провел заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей и поручил организовать работу пунктов питания и обогрева.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем ТГ-канале сообщил, что засыпавший снегом Москву циклон «Ваня» покидает столичный регион и движется на юг.

Из-за непогоды МЧС Ростовской области распространило штормовое предупреждение о том, что 16 по 18 декабря в регионе ожидается гололед в сочетании с сильным ветром 15−18 метров в секунду.