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В Ростовской области из-за аномальной непогоды откроют пункты обогрева и питания

Коммунальные службы Ростовской области четвертые сутки продолжают бороться с последствиями аномального ледяного дождя, который обрушился на регион 12 декабря. Зафиксировано 266 отключений линий электропередач.
Сейчас в Ричмонде: +2° 0 м/с 75% 769 мм рт. ст. +5°

На помощь донским энергетикам направлены дополнительные восстановительные бригады из соседних регионов.

Глава Ростовской области Василий Голубев провел заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей и поручил организовать работу пунктов питания и обогрева.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем ТГ-канале сообщил, что засыпавший снегом Москву циклон «Ваня» покидает столичный регион и движется на юг.

Из-за непогоды МЧС Ростовской области распространило штормовое предупреждение о том, что 16 по 18 декабря в регионе ожидается гололед в сочетании с сильным ветром 15−18 метров в секунду.

Спасатели призывают местных жителей не выходить на улицу и переждать стихию дома.

Напомним, что только 12 декабря в Ростове-на-Дону в результате гололеда различные травмы получили более 300 человек.

МЧС