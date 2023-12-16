Суд арестовал бывшего свердловского замминистра Дубровина

Вместе с тем обвинения экс-чиновнику еще не предъявлены: представитель СК заверил, что это будет сделано в ближайшие полторы недели. На этот период — до 23 декабря- Дубровин останется под арестом. Следствие настаивает, что подозреваемый, оставшись на свободе, мог бы влиять на ход расследования или скрыться.