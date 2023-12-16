Суд арестовал бывшего свердловского замминистра Дубровина

Такую меру пресечения избрал Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга, передает корреспондент ЕАН из зала заседания. Следственный комитет подозревает Дубровина в мошенничестве при строительстве инфраструктуры для Минобороны РФ.
Вместе с тем обвинения экс-чиновнику еще не предъявлены: представитель СК заверил, что это будет сделано в ближайшие полторы недели. На этот период — до 23 декабря- Дубровин останется под арестом. Следствие настаивает, что подозреваемый, оставшись на свободе, мог бы влиять на ход расследования или скрыться.
Сам Дубровин эти предположения отверг — его адвокат Валерий Заречнов запрашивал домашний арест. Пришедшие на заседание родственники охарактеризовали Дубровина как законопослушного и честного человека. 75-летняя мать экс-чиновника Зинаида Дубровина была готова предоставить свою квартиру, если бы ее сына отправили под домашний арест. Какого-либо жилья в собственности у самого Дубровина нет.
Кроме того, в ходе заседания выяснилось, что следствие по делу Дубровина идет уже десять месяцев. В материалах также фигурируют имена товарищей экс-замминистра — Алексея Скоморохова и Вадима Пономарева. Но об их роли пока информации нет.
В Свердловской области Дубровин несколько лет занимал высокие посты в строительной сфере. В 2017—2019 годах он работал замглавы минстроя, а позднее руководил региональным управлением капитального строительства. Этим летом Дубровин неожиданно покинул Урал и переехал в Забайкалье, где стал вице-премьером края. 14 декабря Дубровина задержали в Чите по подозрению в хищении крупной суммы.
Преступления, по версии следствия, он совершал на службе еще в Свердловской области, поэтому 15 декабря его доставили в Екатеринбург. Игорь Сергеев.